Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bilecik'e geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bilecik'e geldi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bilecik'e geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım incelemelerde bulunmak için Bilecik'e geldi.
Bakan Kurum, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'nin imzalayan Kurum, ardından Milletvekili Selim Yağcı ve ile birlikte Vali Şentürk ile bir takım istişarelerde bulundular.
Daha sonrası Bilecik İl Özel İdaresine ait ve bir takım projelerin düşünüldüğü alanı inceleye Bakan Kurum, burada Vali Şentürk'ten bilgi aldı. Sonrasında Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından Cuma namazı kılmak için Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'ne geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu, Bozüyük Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Bozüyük Kapalı Spor Salonunda ...
Bilecik'in nüfusu azaldı
YEREL HABERLER Bilecik'in nüfusu azaldı
Bilecik´te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi
YEREL HABERLER Bilecik´te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi
Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak ...
Kadın çiftçilere 'Zencefil' projesi Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş: "Kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin yüksek gelir getirecek zencefil bitkisini üretmesini hedeflemekteyiz"
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere 'Zencefil' projesi Bilecik İl Tarım ...
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in Kocaeli ziyaretleri
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in Kocaeli ...
İl Jandarma Komutanı Sandal, "Bilecik asayiş yönünden huzurlu bir il"
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Sandal, "Bilecik asayiş yönünden ...
Bakan Dönmez: 5 yılda, yıllık altın üretimi 100 tona çıkacak
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: 5 yılda, yıllık altın üretimi 100 tona ...
Türkiye altın üretiminde 5 yılda uçuşa geçecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Yılda 100 ton altın üretmeyi hedefliyoruz” “Söğüt’ten en geç 2023’de ilk altın üretimini gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Türkiye altın üretiminde 5 yılda uçuşa geçecek Enerji ...
AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (3)
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (3)
Bakan Kasapoğlu: "Kadın öncelikli spor bizim felsefemiz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Halkımızın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa tüm fırsatları halkımızın hizmetine sunmak" "1 yıllık süreç içerisinde Bilecik'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Kadın öncelikli spor bizim ...
AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Ak Parti Bilecik 7´nci olağan kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti Bilecik 7´nci olağan kongresi yapıldı
Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere müjde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Dünyanın dört bir yanında ki gençler Söğüt’te buluşacak”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere müjde Gençlik ve Spor ...
AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine gerçekleştirildi AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım; "Bizler gecesini gündüzüne katan, cesur, kararlı ve yürekli bir Genel Başkan ile birlikte çalışıyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine ...
Kuş yuvaları ağaçlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Kuş yuvaları ağaçlardaki yerini aldı
Bakan Dönmez: "İlk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı" "Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah’ın izniyle" "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bilecik'i 2013 yılı önceki durumuyla 2021'deki durumunu farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "İlk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif ...
İl Müdürü Yoldaş, Zemzemiye köyünde üreticilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İl Müdürü Yoldaş, Zemzemiye köyünde üreticilerin ...
Bilecik'te trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası; 2 yaralı
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi hayata geçti
Rektör Beydemir ’den Kocaeli Valisi Yavuz'a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Beydemir ’den Kocaeli Valisi Yavuz'a ziyaret
Şehit Ali Gaffar Okkan’ın ismi Bilecik’te de yaşatılacak Belediye Meclis Toplantısında Bilecik için güzel kararlar alındı
YEREL HABERLER Şehit Ali Gaffar Okkan’ın ismi Bilecik’te de ...