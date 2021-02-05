İl Özel İdaresi ekipleri doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı

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Bilecik İl Özel İdaresi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara mama takviyesinde bulunuldu. Dışarda mama ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları İl Özel İdare tarafından mama dağıtıldı. İl merkezinde dağıtılan mama yardımlarının ilçe ve köylerde de devam etmesinin planlandığı belirtildi.

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