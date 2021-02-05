Pazaryeri İlçe Müftülüğüne Şenol Şahin atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Müftülüğü görevine Şenol Şahin atandı.

Göreve başlayan Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin'i il ziyaret Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından gerçekleştirdi. İl Müftüsü Erhun, göreve yeni başlayan İlçe Müftüsü Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, ilçede müftülük olarak yapılması planlanan konular hakkında istişarede bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.