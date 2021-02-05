Bilecik ziyaretini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni Bilecik'i inşa edeceklerini söyleyerek, "Şeyh Edebali Türbesinden başlayıp Çakır Pınar Köprüsüne kadar yaklaşık 2.7 kilometrelik bir alanda 250 bin metrekarelik alanı Bilecik’imize bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesinin ziyaret etti. Burada Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan bilgi alan Bakan Kurum, ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.



"2.7 kilometrelik bir alanda 250 bin metrekarelik alanı Bilecik’imize bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz"

Burada basın mensuplarına açıklama yapana Kurum, "Bugün Bilecik’teyiz Şeyh Edebali'nin memleketi, Ertuğrul Gazi'nin memleketi Bilecik’te bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bilecik’in her sokağında yürürken tarihi kültürü medeniyeti vatan toprağını hissedebiliyorsunuz ve atalarımızın burada bırakmış olduğu eserleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz de bugün Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada genel yönetimlerimizle, valiliğimizle birlikte Bilecik için ata yadigârı topraklarımız için neler yapabilirizin istişaresinde bulunmak için buraya geldik. Bu çerçevede tarihi kültürel değerlerimizi korumak hem de Bilecik’i bulunduğu noktadan çok daha yukarıya çekecek adımları atmak için hep birlikte istişarelerde bulunduk. İçinde bulunduğumuz alan Şeyh Edebali Türbemizin bulunduğu alan ve hemen yanı başında da Bilecik’in ilk kurulduğu toprakların üzerindeyiz. Bu vesileyle Şeyh Edebali türbesiyle başlayıp bir kısmı arkeoloji alanı, bir kısmın da doğalsak alanı. Şeyh Edebali Türbesinden başlayıp Çakır Pınar Köprüsüne kadar yaklaşık 2.7 kilometrelik bir alanda, 250 bin metrekarelik alanı Bilecik’imize bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Bu çerçevede bu alanın tamamını koruma altına alarak hiç bir şekilde yapılaşmaya müsaade etmeden sadece burada tarihi, kültürü o medeniyeti o ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın geldiği zaman burada yürüyüş yollarında bu tarihi mekânları net bir şekilde izleyip görebilecekleri yürüyüş yolları ile dinlenme alanları ile çok önemli bir millet bahçesini inşallah Bilecik’imize kazandırıyor olacağız. İmalatı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapıp Bilecikli kardeşlerimize inşallah teslim ediyor olacak" dedi.



"Bilecik bir taraftan da birinci derece deprem bölgesi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasının devamında, "Bilecik bir taraftan da birinci derece deprem bölgesi. Bilecik merkezde bulunan 573 bin metrekarelik alanda İstiklal ve Selöz mahallelerinin hemen yanındaki bu alanı da rezerv yapı alanı ilan edeceğiz. Buraya da bakanlığımız şehrin içindeki dönüşmesi gereken acilen deprem riski altında olup ta daha sağlam daha güvenli yere geçmesi gereken toplu konut idaresi başkanlığımız ile konutlar üreteceğiz. Etaplar halinde şehrin içinde kalmış bizim tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracağımız projeleri gerçekleştireceğimiz. Alanda bulunan vatandaşımızı mağdur etmeden Şeyh Edebali'nin hareketlerinden burada onların rızasını gönlünü alarak bu dönüşüm sürecini yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Meydanı daha öncede açıkladığımız gibi otuz bin metrekarelik alan. Bizim hedefimiz şehrin içindeki o sürdürebilirliği sağlamak. Şeyh Edebali ile başlayıp ve jandarma yine özel alanları şehrin gelişimine uygun planlıyoruz" dedi.



"Yeni Bilecik'in inşasını biz de atalarımızın torunları olarak hep birlikte yapmak istiyoruz"

Bakan Kurum, yeni Bilecik'in inşasını kendilerinin ataların torunları olarak hep birlikte yapmak istediklerini anlatarak, "Bu çerçevede gerek millet bahçesi konusunda, gerek kamu binalarının yapımı noktasında bu alanları kullanmak ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak yerleşim alanlarında oluşturmak suretiyle inşallah yeni Bilecik'in inşasını bizde atalarımızın torunları olarak hep birlikte yapmak istiyoruz. Bu çerçevede de inşallah hem bu alanların gerek millet bahçeleri de yapacağız. Cumhuriyet Meydanında da kamu binaların taşınmasıyla birlikte 30 metrekarelik alanla sadece o eski valiliğimizin kalacağı ki o da bir tarihi eser etrafında meydan düzenlenmesi ve vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bu alanda dinlenebileceği alanların olduğu bir projeyi de Bilecik'imize kazandırıyor olacağız" dedi.



"Söğütte 70 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapacağız"

Bakan Kurum, Osmanlı Devletinin temelleri atıldığı Söğüt içinde müjdeler vererek, "Diğer tarihi değerimiz önemli bir değerimiz Söğüt ilçemiz. Söğüt'te biliyorsunuz Gençlik Ve Spor Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan Oba Kent Projemiz var. Oba Kent Projesi yapımı için hazine mülkiyetindeki 74 bin metrekarelik alanın tahsisini bakanlığımıza gerçekleştirdik. Yine Söğüt ilçesine gelen vatandaşlarımızın oradaki tarihi mekânlardan faydalanabilmesi orda vakit geçirebilmeleri adına da bir Millet Bahçesini de Söğüt ilçemizde gerçekleştiriyor olacağız. 70 bin metrekarelik alanı da bakanlığımız vereceği hibe desteği ile 2 milyon lira ilk etapta hibe desteği vereceğiz ve bu çerçevede yine il özel idaremiz, valiliğimiz tarafından bu millet bahçesini gerçekleştiriyor olacağız" dedi.



"Bu görüntüyü ortadan kaldırmak adına 26 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirileceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde Mezarlık mevkii tarafından vadiye dökülen kenttin atık suyunun kötü bir görüntü oluşturduğu anlatarak, "Yine bu vadiye şuan bırakılan atık sulara ilişkin Bilecik Belediyesi, İller Bankası yaklaşık 26 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilecek. Bu vadiye bırakılan atık suları yine atık su tesisinin ıslahını yürütüyor olacağız" dedi.



"Bilecik'imize tam 3 milyar liralık yatırım yaptık"

Bakan Kurum, son olarak Bilecik'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bilecik'imize tam 3 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar eğitimden sağlığa, sanayiden çevre ve şehircilik alanına kadar birçok noktada yatırımlarımız oldu. Yine Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız ile bugüne kadar Bilecik'imize iki 2 bin 600 sosyal konut inşası gerçekleştirdik ve 100 bin konut kapsamında da 626 adet projemiz fiilen sahada devam etmektedir. Amacımız gayemiz atalarımızın bize emaneti olan bu toprakları en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Buradaki tarihi eserleri hakikaten gün yüzüne çıkaracak restorasyonları olacak projelerin tamamına da biz çevre ve şehircilik bakanlığı olarak cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde destek olacağımızı Bilecik'imize, Bilecikli vatandaşlarımızın da yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyor" dedi.

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