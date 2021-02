Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik´te (3)

`ERKEN SEÇİM YOK´

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şeyh Edebali Türbesi´nin ardından partisinin İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kurum, Osmanlı´nın kurulduğu kutsal topraklarda eser yapmanın bir onur olduğunu söyledi. Bu anlayışla çalışmaları devam ettirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Vatan kokan Bilecik´in her noktasında geçmişimizi ecdadımızı net bir şekilde görüyoruz. Bizim üstümüze düşen de Bilecik´i ihya etmek adına yapılması gerekenleri sizlerle yapmaktır bu noktada. Zaten Fatih Dönmez bakanımız buralı milletvekilimiz buralı. Bilecik´in sorunlarıyla uğraşıyor. İnşallah siz teşkilatımız ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılama gayreti içerisindeyiz. Biz bugün çok önemli kararlar aldık tarihin bize miras bıraktığı bu kutsal toprakları bizde torunları olarak ihya etmek adına çok önemli projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde ülkenin her noktasına hizmet ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye´nin varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmekte güçlü Türkiye bu noktada belki istenmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ama biz bir olduğumuzda beraber olduğumuzda bizim önümüzde kimse duramaz. Bizde Çevre ve Şehircilik bakanı olarak Bilecik için yapılması gereken her hizmeti yapmaya çalışıp gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

`GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK´

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açıklamalarının ardından bir gazetecinin `Yakında seçim var mı?´ sorusu üzerine gündemlerinde bir seçim olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seçim tarihi 2023´te haziran diye kendileri ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir gündem yok. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte buraya 300´ün üzerinde ziyaret yaptık. 81 ilimize defalarca gittik, şehirde vatandaşlarımızın sorunlu problemi neyse ona odaklandık ve işimizle meşgulüz. Vatandaşa hizmetle meşgulüz ve bu hizmetleri yapmaya Allah´ın izniyle devam edeceğiz. Bunu dışında bir amacımız veya farklı bir durum projemiz söz konusu değildir arkadaşlar."

BAZ YAĞ RAFİNE TESİSİNİ GEZDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Osmaneli ilçesine geçti. Burada Belediye Başkanı Münür Şahin´den bilgi alan Bakan Kurum ardından yapımı süren baz yağ rafine tesislerini inceledi. Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, "Güzel bir tesis gezdik hep beraber. Tesisi inceledik. Biliyorsunuz Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte yürüttüğümüz stratejik bir projemiz var ki stratejik projeyi çatı proje olarak görüyoruz. Yani biz çevremizi doğamızı bu noktada geri dönüşmelerimizi arttıracak her projeyi sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösteriyoruz ve bugünde gezdiğimiz tesisi ülkemizdeki atık yağlardan katma değeri daha fazla değerli olan yağ üretiminde çok önemli bir tesis. Baktığımızda Avrupa´nın en büyük 2'inci tesisi konumunda. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırımla Bilecik´imize ülkemize kazandırılmış bir tesis. Tabi bizim bakanlık olarak yapmış olduğumuz değişiklik çerçevesinde biz ülkemizde 5 bin 300 tane atık yağ toplayan tesisimizi kontrol altına aldık. Şu an baktığımızda ülkemizdeki atık yağ geri dönüşüm oranı yüzde 10. Şimdi bu tesisle birlikte yurt dışındaki örneklere baktığımızda, ülkemizde tüketilen atık yağ oranı geri dönüşümünü biz seri olarak yüzde 90-95´lere kadar çıkarma hedefindeyiz. Yağları da yine değeri yüksek yağlara işte kalıp yağ, motor yağı gibi kozmetikte sanayide kullanabileceğimiz yağlara dönüştürmek amacıyla bu tesisi ülkemize kazandırmış oluyoruz. Sıfır atık çatısı altında inşallah biz atık yağlarımızı yurt dışından şu an ithal ettiğimiz ki bu anlamda 500 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu. O ithalatı da burada sıfıra indirecek ve artık ülkemizden ihracat yapacağımız bir konuma getiriyoruz ve bunun içinde daha fazla katma değer olan yağ üretimini inşallah bu tesisimizde yapıyor olacağız. Katlı sağlayacak olan bu tesisimiz şimdiden ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-02-05 21:26:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.