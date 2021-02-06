Hedefleri sıfır atık sisteminin yaygınlaşması

Bilecik’te bazı kamu kurumlarına “Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık ayrıştırma kutuları alınarak, personeller tarafından kullanılmaya başlandı.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık ayrıştırma kutuları ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarında uygulanmaya başlamıştı. Sıfır atık kültürünün tüm kurumlarda yaygınlaştırılması amaçlanırken, Bilecik’teki bazı kurumlar atık ayrıştırma kutuları kurumlarına yerleştirdiler. Bunlardan ilki Bilecik İl Özel İdare binası olurken, konu hakkında kurumdan yapılan açıklamada, “Sıfır atık hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir. Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'nin, öncelikli olarak kamu binalarında uygulanması hedeflenmekte olup bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarında uygulanmaya başlanan proje çerçevesinde, sıfır atık kültürünün tüm kurumlarda yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İdaremiz çevre mühendisi tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Eğitimi' ile farkındalık oluşturulmuş olup, eğitimlerimiz 2021 yılında da devam edecektir. Bu itibarla farkındalığın artırılması için idaremizce atık ayrıştırma kutuları alınmış olup idaremiz personeli tarafından kullanılmaya başlanmıştır” denildi.

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