Kaymakam Tuncer ve eşinden Keskin ailesine ziyaret

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Kayhan Mahallesinde ikamet eden 2 çocuklu Keskin ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülnur Öztürk’le beraber Kayhan Mahallesinde ikamet eden 2 çocuklu Keskin ailesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Keskin ailesiyle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Tuncer, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İhtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek haneden ayrıldı.

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