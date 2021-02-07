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Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı Kuşlardan korkan vatandaş ne yapacağını bilemedi Kuşlardan korkan Metin Dinçer; “Kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı”

İHA

Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı Kuşlardan korkan vatandaş ne yapacağını bilemedi Kuşlardan korkan Metin Dinçer; “Kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı”

Bilecik’te kendilerini kovalayan atmacadan kaçan kuş sürüsü bir yazıhaneye girerken, kuşlardan korkan vatandaş ne yapacağını bilemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay; BilecikBursa karayolu üzerinde bir yediemin oto parkında meydana geldi. Soner Atiktürk’e ait oto park içinde bulunan yazıhaneye öğle saatlerinde atmacan kaçan kuş sürücü daldı. Bu esnada içeride gazete okuyan Metin Dinçer, kuşlardan korkarak ne yapacağını şaşırdı. Hemen mutfak bölümüne kaçan Metin Dinçer, kuşlar yazıhaneyi terk edince tekrar dışarı çıktı.
“Kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı”
Yazıhanede oturup gazete okuyordum. O sırada bir sürü kuş girdi içeri. Zaten benimde inadına kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı. Sabah, sabah iyi bir heyecan oldu. Böyle şeyler hep beni bulur zaten” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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