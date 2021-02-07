Elektrik direklerinden hırsızlığa 4 tutuklama

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te 11 elektrik direğinden 13 bin lira değerindeki demir aksamları çalan 4 şüpheli, tutuklandı.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ören-Zobran köy yolundaki elektrik direklerinden demir aksamların çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.G.Ş. ve M.C.K. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sırasında hırsızlık olayıyla ilgili oldukları ortaya çıkan Ö.Ö. ve M.E. de yakalandı.
Şüphelilerin gösterdiği adreste, 11 elektrik direğinden sökülen farklı ebatlarda 13 bin lira değerinde demir aksamlar ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-07 14:40:52
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