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Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbaharda ayrı, kışın ayrı bir güzel Bu park 9 milyon liralık yatırımla Bilecik'in gözde sayfiye yeri olma yolunda

İHA

Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbaharda ayrı, kışın ayrı bir güzel Bu park 9 milyon liralık yatırımla Bilecik'in gözde sayfiye yeri olma yolunda

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbaharda ayrı, kışın ayrı ise bir güzel.
Bilecik'te 35, Pazaryeri'ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükelmalı Tabiat Park sonbaharda ağaçların rengarenk görüntüsüyle kartpostallık görüntüler oluştururken, kışın ise ayrı biz güzellik yaşanıyor. 2018 yılında altyapı, mimari ve peyzaj işleri yapım çalışmalarına başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkında, kır lokantası, mescit, yöresel ürün satış yeri, yaban hayatı gözlem kulesi, su sporları, iskele, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı, kamelyalar, pergolalar ve oto park alanları bulunuyor.

"9 milyon liralık yatırımla Bilecik'in gözde sayfiye yeri olma yolunda"
Güzelliklerinin saymakla bitirilemediği Bilecik'te 35'e yakın gölet bulunduğunu anımsatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
"9 milyon liralık yatırımla Bilecik'in gözde sayfiye yeri olma yolunda. Kamp ve karavan alanları, piknik yerleri ve kamelyalar, kır lokantası, kuş gözlem evi, su sporları, tekne barınağı, su ve doğada aranan her güzellik bir arada. Tabii burada temel amacımız, doğal güzelliği kullanacağız. Gelecek kuşaklara devredeceğiz ama tüketmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Güzelliğini insanların istifadesine sunacağız. İşletmecilik konusunda Pazaryeri Belediyemiz gönüllü, profesyonel bir ekiple hazırlanıyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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