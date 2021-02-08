1 'inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktı

Bilecik Tarım Ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı 1 'inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktığını söyledi.
İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "2020 yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği kapsamında EIslah veri tabanından alınmış olan 2020 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi İcmal 1 askı listeleri askıya çıkmıştır. 10 Şubat 2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görebilirsiniz" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.