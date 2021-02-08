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Erken teşhis hayat kurtarıyor Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Yaşam tarzınız, kanser oluşum riskini belirliyor" "Vücut ağırlığındaki artış, hormonal değişimlere neden oluyor"

İHA

Erken teşhis hayat kurtarıyor Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı; "Yaşam tarzınız, kanser oluşum riskini belirliyor" "Vücut ağırlığındaki artış, hormonal değişimlere neden oluyor"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kanserde erken tanı, yaşam kalitesi ve süresinin artması açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu hastalığı yenmenin yolu ise onu tanımak ve doğru tedavi stratejisini belirlemekten geçiyor" dedi.
İl Müdürü Damkacı, "Dünya Kanser Günü” nedeniyle kanser ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Normal vücut hücreleri belli bir düzen içerisinde büyüyüp, çoğalıyor ve öldüğünü anlatan İl Müdürü Damkacı, "Kanser; genetik hasarlanma sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalması ile ortaya çıkıyor. Genetik yapıda (DNA'da) her gün yaklaşık 10 bin değişiklik olmasına rağmen bağışıklık sistemi, her milisaniye vücudumuzu tarıyor ve genetik hasara uğramış hücreleri yok ediyor. Ancak değişime uğrayan hücrelerin çok küçük bir kısmı bile kansere neden olabiliyor. Genellikle sebebi açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, ateş, deri bulguları ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıkan kanser; bulunduğu yere göre de farklı bulgular gösterebiliyor" dedi.

"Yaşam tarzınız, kanser oluşum riskini belirliyor"
Genlerdeki değişim, yaşam tarzı ve çevresel faktörler; kanserin oluşum riskini belirlediğini anlatan İl Müdürü Damkacı, "Radyasyon, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivitenin azlığı ve güneş ışınları dünya genelinde ana risk faktörleri arasında sayılıyor. Araştırmalar, 2012 yılında dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakasının bulunduğunu gösteriyor. Dünyada en çok tanı konulan kanserler ararsında ilk sırada akciğer kanseri (yüzde 13) geliyor ve onu sırasıyla meme (yüzde 11,9) ve kolon kanseri (yüzde 9,7) izliyor" dedi.

"Vücut ağırlığındaki artış, hormonal değişimlere neden oluyor"
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sigaranın başta akciğer, gırtlak ve ağız boşluğu kanserleri olmak üzere tüm organlarda kansere neden olabileceğini anlatarak, "Sigara aynı zamanda kadınlarda 14,5 yıl, erkeklerde ise 13,2 yıl ömrün kısalmasına neden oluyor. Pasif içicilerin de risk altında olduğunu unutmamak gerekiyor. Kanserden korunmak için az yağlı besinler tüketmeye ve şekeri azaltmaya özen göstermek gerekiyor. Vücut kitle endeksinin 25’ten düşük olmasına dikkat etmekte fayda var. Bol sebze ve meyve tüketmeli, düzenli egzersiz ile vücut ağırlığını korumaya çalışmak da oldukça önemli. Ayrıca vücut ağırlığındaki artış, hormonal değişimlere neden oluyor. Özellikle östrojen ve insülin hormonu artışı, tümör büyümesini destekliyor. Vücutta ele gelen kitleler, şişlikler, deri değişiklikleri, iyileşmeyen yaralar, bağırsak ve idrar alışkanlıklarındaki değişiklik, anormal kanamalar, akıntılar, yutma güçlüğü, açıklanmayan kilo kaybı, ateş, halsizlik, ağrı, ağızda ve bademcikler üzerinde beyaz plaklar kanserin habercisi olabiliyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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