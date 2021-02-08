AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım mazbatasını aldı

AK Parti 7. Olağan Bilecik İl Başkanlığı Kongresinde İl Başkanı seçilen Serkan Yıldırım mazbatasını aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşi Berrin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bilecik İl Seçim Kuruluna bağlı Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ardından yönetim kurulu ve partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında hatıra fotoğrafı çektirildi.

"2023’ün hazırlıklarına başlıyoruz"

Burada bir açıklama yapan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde güzel bir kongremiz oldu. Hayırlısıyla mazbatamızı da aldık, görevimize başlıyoruz. Düne kadar işin fragmanıydı, 2023’ün hazırlıklarına başlıyoruz. Allah nasip ederse 2023 yılına kadar olan süreç için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan törene, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkan Selim Tuna da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.