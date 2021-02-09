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Kuyumcular hafta sonu açık olmak istiyor Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci “Çiçekçilere verilen imkân bize de tanınsın”

İHA

Kuyumcular hafta sonu açık olmak istiyor Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci “Çiçekçilere verilen imkân bize de tanınsın”

Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, çiçekçilere tanınan imkân kendilerinin için de uygulanmasını isteyerek, "Kuyumcular da hafta sonu belli saatler arasında açık olmak istiyor" dedi.
Sünetci, pazar günü kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sokağa çıkma kısıtlamasa denk gelmesi sebebiyle, çiçekçiler gibi belli saat aralıklarında muaf tutulmasını istediklerini söyledi. Kuyumcu sektörünün en çok iş yaptığı günün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu anlatan Sünetci sözlerine şöyle devam etti;
"Şuan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bir çok sektör gibi bizlerinde işleri kötü durumda. 14 Şubat Sevgililer Günü biz kuyumcuların iş yaptığı nadir günler arasında. Bu gün Günü'nün sokağa çıkma kısıtlamasa denk gelmesi sebebiyle, çiçekçiler gibi belli saat aralıklarında muaf tutulmak istiyoruz. Covid19 nedeniyle düğün, sünnet gibi programların kesilmesi yüzünden aylardır zor durumda olan biz kuyumcular, 13 şubat14 şubat günlerinde kepenklerini açmak yetkilerinin sesimizi duymasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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