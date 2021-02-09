Bilecik'te Korona virüs vaka sayıları tekli rakamlara düştü

Bilecik'te Korona virüs (Covid19) vaka sayıları tekli sayılara düştüğü öğrenildi. Bunun yanında il merkezinden 1 kişide mutasyonlu Covid19 virüsü görülürken, bu şahsın evinin önünde 24 saat polis nöbet tutuyor.
Türkiye'deki ilk tespit edilen Korona virüs (Covid19) vakasını Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılının 11 Mart günü açıklanmıştı. O günden buyana 2 buçuk milyonu geçen vaka sayısında 26 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayısı en az olan 5 iller arasına giren Bilecik'te Ağustos ayında günlük vaka sayısı 197'lere kadar çıktı. Bugün itibariyle bu sayıların tekli rakamlara düştüğü öğrenildi.
1 mutasyon vaka var
Bilecik'te Korona virüs (Covid19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlamasıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta sayısı yüzde 100'lerden yüzde 20'lere kadar düştü. Bunun yanında il merkezinden 1 kişide mutasyonlu Covid19 virüsü görülürken, bu şahsın evinin önünde 24 saat polis nöbet tutuyor. Şahsın İstanbul'dan Bilecik'e geldiği ve mutasyonlu virüse burada bulaştığı tahmin ediliyor.
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