İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, İl Müftü Ali Erhun’u ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

İlahiyatçı, din bilgini, akademisyen, vaiz Prof. Dr. Cevat Akşit, Bilecik ziyaretleri sırasında Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun, "Kıymetli hocamız Prof. Dr. Cevat Akşit’in bu nazik ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kıymetli hocamıza bu ziyaretlerinden dolayı dua ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.