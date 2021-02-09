İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, İl Müftü Ali Erhun’u ziyaret etti

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.
İlahiyatçı, din bilgini, akademisyen, vaiz Prof. Dr. Cevat Akşit, Bilecik ziyaretleri sırasında Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun, "Kıymetli hocamız Prof. Dr. Cevat Akşit’in bu nazik ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kıymetli hocamıza bu ziyaretlerinden dolayı dua ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi
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