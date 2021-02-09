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Bilecik'te simit ve poğaçaya zam geldi.

Bilecik'te simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine zam talebi kabul edilirken, 1,50 liradan satılan simit ve poğaçaya 25 kuruş zam geldi. Kent genelinde dün itibariyle 90 gramlık simit ve poğaçalar 1 lira 75 kuruştan satılmaya başlandı.

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