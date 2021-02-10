Şubat ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

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Şubat Ayı İlçe Müftüleri toplantısı Vali Bilal Şentürk’ün başkanlığında yapıldı.

Bilecik Valiliğinde yapılan toplantıya İl Müftüsü Ali Erhun, yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapan Vali Şentürk, 2021 yılında yürütülmesi planlanan projeler, cami ve Kur'an kurslarında uygulanan Korona virüs (Covit19) tedbirleri hakkında bilgi aldı.

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