Bilecik Belediyesi kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Bilecik Belediye Başkanlığı il genelindeki yaşanacak olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına için vatandaşları uyardı.

Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; kuvvetli güney rüzgârları sebebiyle oluşabilecek; çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca zehirlenmelerine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemle duyurdu" denildi.

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