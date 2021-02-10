Otomobil yoldan çıkıp kanala devrildi; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 42 AGL 046 plakalı otomobil sürücü Recep A., Bozüyük Çevre Yolu Bursa Kavşağına geldiği esnada havanında yağışlı olması sebebiyle aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araç içinde yolcu olarak bulunan Fatma A. yaralanıdı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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