Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 2020’de 5,6 milyar dolar oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK'te, sürücüsü Recep A.´nın kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-Bursa Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Recep A. yönetimindeki 42 AGL 046 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep A. ile otomobilde bulunan Fatma A., Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-02-10 16:46:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.