Vali Bilal Şentürk Bozüyük’te incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde okullarda ve iş dünyasında çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve ilgililer tarafından karşılanan Vali Şentürk, ilk olarak önceki dönem Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim veren ve boşaltılan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan binada incelemede bulundu. Boş bulunan okulun değerlendirilmesi amacıyla görüşlerde bulunan Vali Şentürk ve heyet daha sonra geçmiş yıllarda İlçe Jandarma Komutanlığı olarak da kullanılan ve gerekli tadilat çalışmaları yapılarak İlçe Müftülüğüne tahsis edilen İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek, İlçe Müftüsü Mustafa Topal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ve ilgililerle birlikte eski Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yeni hizmet binasında eğitim vermeye başlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulunan Vali Şentürk, 19411966 ve 1979 yıllarında birbirine ekleme yapılarak üç bölümden oluşan Cumhuriyet Ortaokulunun fiziki yapısı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hayırsever iş adamı Garip Öge tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden camide incelemede bulunan Vali Şentürk, daha sonra ParkCam fabrikasına geçti. Burada Genel Müdür Semih Özbay tarafından karşılanan, üretim kapasitesi ve yatırımlar ile şişe ve cam imalatının yapıldığı tesislerde ve laboratuvar bölümünde incelemede bulunan Vali Şentürk, sanayi kuruluşlarının istihdamın yanı sıra il ve ilçe ekonomilerine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Vali Şentürk son olarak Bozüyük Sanayi Sitesinde makine imalatları ve metal işleri yapan Ersoy Metal fabrikasında incelemede bulunarak, firma sahibi Hüsnü Ersoy'dan üretim ve istihdam konuları hakkında bilgi aldı.

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