Bilecik Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz hazırlık kursu

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) için fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları verilecek.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Eğitim ve gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilecek eğitimlerle adayları sınavlara hazırlayacak. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara, dileyen vatandaşlara ücretsiz olarak başvurarak katılabilirler. Vatandaşların programa kayıt için Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Spor Birimine 19 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabilirler ve detaylı bilgi için (0228) 214 91 32 numaralı telefonları arayabilirler" denildi.

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