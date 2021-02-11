Hz Ali Camii hayırsever vatandaşların yardımını bekliyor

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilkent mahallesi Musapınarı mevkii’nde 2019 yılında temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanılan Hz. Ali Camii hayırsever vatandaşların yardımlarını bekliyor.

Hz. Ali Camii Dernek Başkanı Bünyamin Çelik, caminin zemin katını Ramazan ayında ibadete açmayı planladıklarını söyledi. Çelik, ”2019 yılında hafriyat çalışmaları yapılarak inşaat çalışmalarına başladığımız cami inşaatımız imkanlar dahilinde devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan zemin katının ince işçilik ve iç donanım çalışmaları yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan ayında zemin katta ibadet etmeyi ümit ediyoruz. Bu bağlamda cami derneği olarak hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankasında bulunan dernek hesabımız üzerinden veya bizzat bizlere ulaşarak camimiz adına yardımda bulunabilirler” dedi.

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