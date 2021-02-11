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Başkan Şahin, rüşvet iddialarına cevap verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kim iddia ediyorsa ispata davet ediyorum, buyursun gelsin savcılığa ben götüreceğim"

İHA

Başkan Şahin, rüşvet iddialarına cevap verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kim iddia ediyorsa ispata davet ediyorum, buyursun gelsin savcılığa ben götüreceğim"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik eski milletvekili ve eski belediye başkanı Mehmet Seven, Bilecik Belediyesi'nde bir 'rüşvet ekibi' oluşturulduğu yönündeki iddialarıyla ilgili olarak, "Kim iddia ediyorsa ispata davet ediyorum. Buyursun gelsin, savcılığa ben götüreceğim" dedi.
Seven, sosyal medya üzerinden belediyede ‘İstanbul ekibi’ denilen bir grubun, iş adamlarından rüşvet aldığını iddia etmiş, bu paylaşım yerel ve ulusal gazetelerde yer bulmuştu. Bunun üzerine sesliğini bozan Bilecik Belediye Başkan Şahin, katıldığı bir programda gazetecilerin sorunu yanıtladı. Anavatan Partisi’nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili olan eski Belediye Başkanı Mehmet Seven'in sosyal medya üzerinden “Selçuk Erdağ’ın başında olduğu İstanbul ekip kimlerden oluşuyor. Bu ekip kime bağlı? Çok pis kokular geliyor. Bilecik’e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden, kurum müdürlerinden ve Bilecik’te inşaat yapan müteahhitlerden rüşvet istendiği ve alındığı söyleniyor. Bu iddialar doğru mu? Hocam sende mi yolsuzluğa bulaştın. Değer mi bizim CHP’li başkanlara ne oluyor, partimize oy kaybettiriyorsunuz bunların hepsini görevden alacaksın partiden atacaksın” paylaşımlarına cevap verdi.
Başkan Şahin, iddialara yönelik verip veriştirirken, “Kim iddia ediyorsa ispata davet ediyorum, buyursun gelsin, Savcılığa ben götüreceğim. İstanbul ekibinden olan bir kişi var bizde o da Rafet hoca, Rafet hoca hakkında bir şey duydunuz mu, Selçuk bey Mehmet Seven’in Belediye Başkanı olduğu dönemde Bilecik’in en başarılı öğrencisi olduğu için Avrupa’ya yolladığı kişidir. Rauf Kösemen var o da hepimizden çok Bilecikli, mesela adam yazmış kurumlardan rüşvet diye, kurum niye rüşvet versin boşa yazıyor kurum rüşvet verir mi, bana bir tane ispatlasın ben giderim zaten Cumhuriyet Başsavcılığına, bunlar boş laf ben kişiye bakarım. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının bu işe başlamadan bakarım kasalarında kaç tapu vardı diye, şimdi kaç tane var. 6 yıllık belediyeciyim Semih Şahin diye girsinler baksınlar kaç tane var. Bir de vatandaşların ve birinci derece akrabalarının kaç tapusu var diye baksınlar, bu işler lafla olmaz ben sonuca bakarım, boş lafla kimse bana gelmesin hepsini ispata davet ediyorum. Kamu yararına olmayan bir tek kişi gelsin, Cumhuriyet Savcılığı’na ben götüreceğim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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