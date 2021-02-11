Genç muhasebeciler ruhsatlarını aldılar

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Bilecik'te genç muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ruhsatını aldılar.

Zorlu bir staj süresinin ardından girmiş oldukları yeterlilik sınavında gösterdikleri başarı sonucu SMMM ruhsatını almaya hak kazanan Ahmet Çelikal, Hakan Kurt ve Yavuz Selim Kılıç'a ruhsatlarını teslim aldılar. Meslektaşları çiçeği burnunda muhasebecileri "Aramıza hoş geldiniz" diyerek, meslek hayatında başarılar dilediler.

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