Bilecik'te "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Rehberliği ve Güçlü Aile” konulu seminer gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Rehberliği ve Güçlü Aile" konulu ortak seminer düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Uzman Klinik Psikolog Özge Tokgöz'e ve moderatörü Ayşe Nur Üste'nin üslendiği seminer, telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Velilerin yoğun katılımı sağladığı seminer sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Tokgöz ve Üste'ye, vermiş oldukları katkılardan ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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