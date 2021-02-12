19051907 yılları arasında Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılan ve 95 yıldır Bilecik Valilik binası olarak kullanılan tarihi bina ihtişamıyla ile büyülüyor.

6 Eylül 1922 yılında, Kurtuluş Savaşı sırasında Bilecik'ten çekilen Yunan ordusu tarafından bin 956 adet evle birlikte Hükümet Konağı da yakılmıştır. Binada, eski Hükümet Konağı'na ait Osmanlı arması halen yapıda teşhir ediliyor. 19221924 yılları arasında yeniden yapılan Hükümet Konağı, 1. Ulusal Mimarlık Dönemine ait eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Bodrum katta 6 oda, zemin katta 16 oda ve 1. katta 16 odası olan bina, halen Bilecik Valiliği olarak kullanılıyor.



Vali Şentürk, binanın tavan kısmına o dönemlerde yapılan çalışmaya hayran kaldı

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan restorasyon çalışmasında sona gelinirken, Vali Bilal Şentürk ve beraberindekiler, Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağında devam eden restorasyon çalışmaları yerinde inceledi. Bölgesinde yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden ve ilgililerden bilgi alan Vali Şentürk, binanın tavan kısmına o dönemlerde yapılan çalışmaya hayran kaldığını ifade etti.

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