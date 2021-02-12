'Covid-14' çiçeğine yoğun ilgi Tasarladığı çiçeğe 'Covid-14' adını verdi Çiçekçi Altıner Yörümez: "Bu özel tasarıma Covid-14 adını verdik, biraz esprili olsun diye"

Bilecik'te çiçekçilik yapan ve her sene 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptığı tasarımlara değişik isimler koyan Altıner Yörümez, bu sefer tasarımına 'Covid14' adını verdi.

Bilecik merkezde uzun yıllardır çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi değiş saksıların içine gül, sukulent ve değişik bitkilerden yaptığı tasarımına 'Covid14' adını verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle bu yıl tasarımında 'Covid14' veren çiçekçi müşterilerinden büyük ilgi gördü.



"Bu özel tasarıma Covid14 adını verdik, biraz esprili olsun diye"

Yörümez, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi bu yılki işlerinin geçen yıla oranla siparişlerinin yüzde 50 düştüğünü anlatarak, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor şuanda. Korona virüs (Covit19) sebebi ile çiçek fiyatlarda büyük artış var. Bizde otomatikman çiçeklerde artış yaptık. Sevgililer Günü deyince akla gelen ilk hediyedir. Bunların başında da çiçek ve çiçek türleri geliyor. Bu yıl şu ana kadar en çok gül ve orkide satılıyor. Bizim kendi tasarladığımız özel ürünler var. Bu özel tasarıma 'Covit14' adını verdik, biraz esprili olsun diye. Virüs sebebi ile bu sene işlerimizde bir düşüş olacaktı. 814 il genelinde son alınan karar sonrası biraz rahatladık. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü pazar gününe gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması olmasıyla bizler kapalı olacaktık. Son alınan karar göre biz çiçekçilere izin verdiler. Saat sabah 10.00’dan 24.00’a kadar evlere servis satış yapabileceğiz. Müşterilerimiz de sabah 10.00 ile 17.00 arası gelip dükkanlarımızdan alabilecekler. Bütün Bilecik halkının sevgililer gününü kutluyorum" dedi.

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