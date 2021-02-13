TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ersoy'un Bilecik temasları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Bilecik'te bir takım temaslarda bulundu.

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Bilecik temasları sırasında Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında kabul etti. Vali Şentürk ve TÜRSAB Başkanı Özgür, Bilecik'in turizmine ilişkin istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.