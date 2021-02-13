Bilecik Çocuk Trafik Eğitim Parkları yapılacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yapılması planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkları'nın yerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile okul öncesi çocuklar ile ortaöğretim öğrencilerine trafik kurallarının kazandırılması, trafik bilincinin ve kültürünün oluşmasını sağlamak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkları yapılması planlanan eski Gençlik Merkezinde incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şentürk, Çocuk Trafik Eğitim Parkları'nın önemine değindi. Bu parkların çocuklar üzerinde trafik kuralları hakkında önemli bir değere sahip olduğu hatırlatan Vali Şentürk, bu projelerin çoğaltacağını söyledi.

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