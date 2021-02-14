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Bilecikli gemici, ailesine kavuştu

DHA

Bilecikli gemici, ailesine kavuştu


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)NİJERYA açıklarında korsanların saldırısına uğrayan `Mozart´ gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizciden Gökhan Buran (37) Bilecik´in Pazaryeri ilçesindeki ailesine kavuştu. Rehin tutuldukları dönemde darp veya herhangi bir şiddet görmediklerini belirten Buran, "Davranışları sürekli değişiyordu. Ellerinde silah olduğu için hep tedirgindik. Korku halinde bekledik" dedi.Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan `Mozart´ gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci, Türkiye´ye getirildi. Denizciler, Türk Hava Yolları'nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla saat 06.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Yurda getirilen denizcilerden Gökhan Buran, Bilecik´in Pazaryeri ilçesinde oturan ailesine sabah saatlerinde kavuştu. Evinin önünde okunan dua eşliğinde karşılanan evli ve iki çocuk babası Gökhan Buran, ailesine sarılarak hasret giderdi.
`KORSANLAR PROFESYONELLEŞMİŞLER´
Kaçırılarak 21 gün rehin tutulan Türk denizcilerden Gökhan Buran, yaşadıkları o anları anlattı:
"Korku dolu anlar yaşadık. Olmaması gereken bir şeydi. Korsanlar iyice profesyonel olmuşlar bu işte. O süratle `bizi almaları imkansız´ diye tahmin ediyorduk; ama hızlarını artırmışlar. Kendimizi savunmamıza rağmen bizi, rehin aldılar. Zor zamanlardı. Bizi ormanın içinde bir adaya götürdüler. Barakada kaldık, haftada bir kere pirinç, ekmek, makarna gibi ihtiyaçları getirdiler. İletişimi, İngilizce olarak sağladık. Bu süreçte bir şiddet veya darp görmedik. Ailemizi çok özledik, her gün her dakika ölüm korkusuyla yaşadık. Başımızda silahlı adamlar bekliyordu. Yaklaşık 40-50 kişiydiler. Sürekli uyuşturucu kullanıyor, alkol alıyorlardı. Ne yapacakları belli olmadığı için tetikteydik. Davranışları, dönemsel değişiyordu. Ellerinde silahlar olduğu için hep tedirgindik. Korku içinde bekledik. Genelde kaptanımızla muhatap oldukları için biz fazla kimseyle görüşmedik. Pazarlık bittikten sonra bize, `yarın buradan gideceksiniz´ dediler. Bunu duyunca çok sevindik. Herkes zaten gitmek için hazırdı."
`ŞİMDİLİK GİTMEK İSTEMİYORUM´
Şimdilik aynı bölgeye gitmek istemediğini belirten Buldan, Kurtarılmaları sırasında destek veren herkese teşekkür etti. Buldan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a, Dışişleri Bakanımıza, tüm yetkili bakanlarımıza, milletvekillerimize, şirketimize teşekkür ediyorum. Nijerya Konsolosluğumuz da bizimle çok iyi ilgilendiler. Bizi buralara kadar getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz büyük bir devlet, hep bir umudumuz vardı zaten. Şirketimizde her türlü fedakarlıkta bulundu, yapması gerekenleri yaptı" dedi.
`ZOR SÜREÇ GEÇİRDİK´
Nadira Buran ise eşinin korsanların elinde rehin olarak kaldığı 21 günün kendileri için çok zor bir süreç olduğunu söyledi. Ali Buran (11) ise babasını çok özlediğini ve bir daha asla gitmesini istemediğini vurguladı.  
BAŞKAN´DAN KUTLAMA MESAJI: `MUTLUYUZ´
Bilecek´in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Gökhan Buran´ın ailesine kavuşmasına çok sevindiklerini söyledi. Tekin, "Bugün mutluyuz, Gökhan kardeşimizin ve diğer 14 mürettebatın da ailelerine kavuşmasının sevincini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü bir devlet olduğunu hep birlikte gördük. Çok kısa bir sürede kardeşlerimizi ailelerine kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah rabbim bir daha ayırmasın, bir daha böyle sıkıntılar yaşamayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-14 14:59:14

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