Rektör Beydemir’den Milletvekili Yağcı'ya ziyaret

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Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Rektör Beydemir, Ankara temasları sırasında Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleşen ziyarette üniversite ve Bilecik hakkındaki konular ele alındı.

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