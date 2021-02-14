Belediyeden bakım onarım çalışması

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Bilecik Belediyesine bağlı ekipler kentte bakım onarım ve kaldırım yapımı çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Ekipler başta Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Acil Servis çevresinde olmak üzere kent gelinde bakım onarım ve kaldırım yapımı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sessizleşen cadde ve sokaklarda çalışırken, bu çalışmalar her hafta sonu kent genelinde süreceği öğrenildi.

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