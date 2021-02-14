Başkanlardan fabrikaya ziyaret

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, Türk Ytong fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Yaman ve Suer, Bilecik'in Bayırköy beldesinde bulunan Türk Ytong firmasının tesisini ziyaret ederek, fabrika müdürü Emrah Konuk'dan bilgi aldılar. Yapılan ziyareti değerlendiren Başkan Yaman, "Gölpazarı Belediye Başkanımız Hayri Suer ile birlikte beldemizin köklü kuruluşlarından Türk Ytong fabrikamızın müdürü Emrah Konuk beyi ziyaret ettik. Gölpazarı ilçemizde belediye başkanımızın planladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz kıymetli müdürümüze göstermiş oldukları ilgiden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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