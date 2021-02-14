Pazaryeri'nde ders zili 90 öğrenci için çalacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yarın Kınık Köyü İlkokulunda 90 öğrenci ile Pazaryeri Anaokulu öğrencileri için ders zili çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat’tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin Pazaryeri ilçesinde sadece Kınık Köyü İlkokulunda 90 öğrenci ile Pazaryeri Anaokulu öğrencileri için ders zili çalacak. Yüz yüze eğitim takvimi ile ilgili açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığından gelmeye devam ederken, Pazaryeri ilçesinde 15 Şubat’ta sadece Kınık köyünde bulunan ve taşımalı eğitim yapılan Kınık İlkokulu ve Ortaokulu, Pazaryeri Anaokulu 15 Şubat'ta eğitime başlayacak.



“Pazartesi köy okullarımızda ve anaokulumuzda başlıyoruz”

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiğimiz yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi köy okullarımızda ve anaokulumuzda başlıyoruz. Kınık İlkokul ve Ortaokulumuzda 90 öğrencimiz ve 16 öğretmeniz ile ayrıca Pazaryeri Anaokulunda pazartesi günü eğitim görmeye başlayacak. İlçemizdeki diğer okullarımızda birinci dönemde olduğu gibi uzaktan eğitimle devam edilecek” dedi.

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