Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27) AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik´te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 arkadaş dolaşmak için Şeyh Edebali Türbesi kayalıklarına gitti. Bir süre sonra hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağışta türbe çevresindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 arkadaştan 2´si yaklaşık 15 metre yüksekliğe tırmanarak kurtuldu. Cihan Kütük ise kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD Bilecik ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Cihan Kütük´ün yerini tespit eden AFAD ekipleri, halatla ipten istasyon kurarak Kütük´ü yukarı çekip kurtardı. Üç arkadaş AFAD ekiplerince UMKE sağlık ekibine teslim edilirken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-14 20:20:02
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