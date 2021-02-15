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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

İHA

Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

Bilecik'te Korona virüs (Covid19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Elmabahçe Köyü karantinaya alındı.
Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk Başkanlığı’nda toplanarak karar alındı. Buna göre Bilecik merkeze bağlı Elmabahçe Köyünde Korona virsü (Covid19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 15 Şubat 2021 tarihinde saat 00:00'a itibariyle ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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