Pandemi döneminde zorlanan ebeveynlere birkaç öneri Uzman Psikolog Melis Sünetci, "Eviniz içindeki çatışmanın adı her ne olursa olsun duygularınızı anlamaya çalışın"

Uzman Psikolog Melis Sünetci, pandemi döneminde çocukların eğitimi konusunda zorluk çeken ebeveynlere önerilerde bulanarak, “Gerçekleştirdiğim ebeveyn seanslarında anne ve babalar bu süreçle ilgili bana deneyimlerini anlatırken ‘yorulduk’, ‘çok zorlanıyoruz’, ‘kendimize vakit ayıramıyoruz’ gibi aktarımlarda bulunuyorlar. Birer annebaba olmaktan ayrışıp bir insan olarak geçirdiğimiz bu sürecin kolay olmadığını hatırlayın" dedi.

Sünetci, yaklaşık bir senedir hayatı derinden etkileyen Korona virüs (Covıd19) süreci ile birlikte yaşamda değişikliklere adapte olmaya çalışıldığını, bazen de adapte olmakta zorlanılan bir süreçten geçildiğini belirtti. Yaşanılan bu olağan üstü durumu herkesin farklı deneyimlediğini, farklı uyumladığını ve baş ettiğini anlatan Sünetci sözlerine şöyle devam etti;

“Yaşadığımız bu olağan üstü durumu hepimiz farklı deneyimliyor, uyumlanıyor ve baş ediyoruz. Gerçekleştirdiğim ebeveyn seanslarından şunları anımsıyorum. Annebabalar bu süreçle ilgili deneyimlerini anlatırken ‘yorulduk’, ‘çok zorlanıyoruz’, ‘kendimize vakit ayıramıyoruz’ gibi aktarımlarda bulunuyorlar. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların evde olmaları gerektiği, ama aynı zamanda çalışan ebeveynlerin çocuklarını nereye bırakacakları, işe götürüp götürememeleri gibi soru işaretlerinden bahsetmek mümkün. Bunlarla birlikte ebeveynler çocuklarla birlikte evde geçirilen zamanların artmasının keyifli yanını deneyimlerken, zorlandıkları yanlarında epey olduğunu dile getiriyorlar. Ebeveynlere birkaç sözüm var. Birer annebaba olmaktan ayrışıp bir insan olarak geçirdiğimiz bu sürecin kolay olmadığını hatırlayın. Eviniz içindeki çatışmanın adı her ne olursa olsun duygularınızı anlamaya çalışın. Evet, bütün duygularımıza yer var. Sevindiğiniz gibi üzülebilir, öfkelendiğiniz gibi de korkabilirsiniz. Örneğin çok öfkelendiyseniz ve bu eşinize, çocuğunuza zarar verecek bir öfkeyse ‘bunun neden ortaya çıktığını ve onunla nasıl baş edeceğinizi’ sorgulayın. Şunu unutmayın, dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir anne ve baba yok. Her birimizin kusurları, yaşadığı zorlukları ve geçmiş deneyimleri var. Hata yapmama lüksümüzün olmadığı gibi hatalarımızı devam ettirme lüksümüzde yok. Her zaman daha iyi ne yapaliri mi veya nasıl yapabiliri mi öğrenme şansımız var. Ve en önemlisi, sizler bir çocuk yetiştirirken eşler olarak birbirinizin dayanağı olduğunuzu unutmayın. Çocuklara enerji, sevgi, umut verebilmeniz için önce birlikte kendi enerjilerinizi yükseltmeniz gerekir. Bu süreçte nasıl olduğunuzu, zorlandığınız alanları, sevinçlerinizi paylaşabilmeniz çok kıymetli. Belki bir çocuğunuz belki iki belki de üç çocuğunuz var. Zor biliyorum, ama hadi eşinizle birlikte bir yürüyüşü, bir market alışverişi de olsa o zamanı kendinize ayırın. Buna ihtiyacınız var. Eğer zorlandığınız alanlarla baş edebilmek konusunda kendinizi yetersiz buluyor iseniz bir uzmandan destek almayı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.”

