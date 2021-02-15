Şehit Mevlüt Kahveci’nin üniversiteyi Bilecik'te okuduğu ortaya çıktı BŞEÜ Senatosundan terör kınaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu, Gara'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü mezunu olduğunu açıklayarak bir kınama ve taziye mesajı yayınladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamaya, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesi’nde bir süredir devam eden PençeKartal 2 harekâtının son bulmasıyla ortaya çıkan tablo her vatandaşımızın olduğu gibi bizlerin de canımızı acıtmış, yüreğimizi yakmıştır.21 Eylül 2016 tarihinde HakkariÇukurca karayolu Doğanlı Köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce kaçırılarak rehin alınan, üniversitemiz Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü mezunu Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin de aralarında bulunduğu 13 vatandaşımızın şehit edildiği haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak terörün her türlüsünü lanetlediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Son yaşanan bu menfur hadise, yıllardır askersivil, gençyaşlı, kadınerkek demeden vatandaşlarımızı şehit eden alçakların son çırpınışları olduğunu bizlere göstermiştir. Mevlüt Kahveci kardeşimize ve diğer tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve sevenlerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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