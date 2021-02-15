Bilecik'te engelli ve hamile kamu görevlileri 2 gün idari izinli sayılacak

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Bilecik'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu görevlileri 2 gün idari izinli sayılacak.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1617 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

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