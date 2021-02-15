Bilecik'te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2021 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında, 2020 Ocak ayına göre yüzde 37 oranında azalarak, 172 adet oldu. Bilecik'te Ocak ayında konut satışlarında 64 adedi ilk defa (ilk el satış), 108 adedi ise; ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 172 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,7 oranında azalarak 42 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,5 oranında azalarak 130 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 42 konutun 24 adedi ilk satış, 28 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu.

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