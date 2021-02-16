Bilecik'te CoronaVac aşını olan kişi sayısı 10 bini geçti Vali, milletvekili ve belediye başkanı birinci doz aşısını yaptırdı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Aşıyı da olduktan sonra tedbirlerden de taviz vermeksizin bunu sıfırlamayı hedefliyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilin korona virüs ile mücadele içerisinde iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Bilecik'te aşılama uygulamasında sağlık teşkilatımız olmak üzere 10 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde CoronaVac birinci doz aşılarını oldu. Aşının ardından açıklamada bulunan Vali Şentürk, korona virüs aşısını olduklarını ifade ederek, ''İlimizde korona virüs ile mücadele içerisindeyiz. İyi bir noktaya geldik. Bu bizi rehavete düşürmeyecek. İlimizde aşılama uygulamasında sağlık teşkilatımız olmak üzere 10 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. 90 yaş üzerinden başlamak suretiyle 65 yaşa kadar indi. Bizlerde aşımızı olduk, ümit ediyorum aşıyı da olduktan sonra tedbirlerden de taviz vermeksizin bunu sıfırlamayı hedefliyoruz. Tedbirleri elden bırakmayalım. Aşısı gelen aşısını da olsun. Bilimsel olarak birinci sırada maske, mesafe ve temizlik, ikinci sırada da aşı geliyor. Bu noktada gerekeni yaptığımız zaman sonuçlarını da alacağımıza inanıyoruz.'' dedi.



"Kendimiz için yaptığımızı aynı zaman da karşımızdaki ve yanımızdaki insanın hayatı için elzem olan davranışlar"

Milletvekili Yağcı ise, virüsle mücadelede maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkat çekerek, ''Mücadelede kimsenin kendi isteğine göre davranma hak ve yetkisi yoktur. Kendimiz için yaptığımızı aynı zaman da karşımızdaki ve yanımızdaki insanın hayatı için elzem olan davranışlar. Onun için hepimiz sevdiklerimiz için, çevremiz de olan insanlar için, kendimiz için, geçmişimizden ziyade geleceğimiz için bu noktada dikkatli davranalım, birbirimizi koruyalım ve kollayalım'' diye belirtti.



"Sırası gelen herkes aşı olmalıdır''

Belediye Başkanı Semih Şahin ise korona virüsle mücadelede Bilecik halkının daha bilinçli ve duyarlı davrandığını belirterek, ''Sayın valimizin başkanlığında tüm kurum ve kuruluşlarımız çok yoğun çalıştılar, biz de halkı bilinçlendirmek adına elimizden geleni yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama daha bitmedi son noktaya kadar gevşemeden aynı duyarlılıkta devam etmemiz lazım. Sırası gelen herkes aşı olmalıdır'' ifadesinde bulundu.

Vali Şentürk ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

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