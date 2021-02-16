Bozüyük’te yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 15 Şubat tarihinde anaokullarında başlayan yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16.02.2021 Salı günü ve 17.02.2021 Çarşamba günü ilçemizde tüm resmi okullarda, özel okullarda ve özel rehabilitasyon merkezinde yüz yüze eğitim öğretime 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 2 (iki) gün süre ile idari izinli olacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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