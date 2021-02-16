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Yumurta üzerindeki “Allah” ve “Muhammed” lafzı görenleri şaşırtıyor Yumurtaları marketten alan Gülveda Korkmaz: "Başıma 3'üncü kez geliyor” "Fark ettiğimde tüylerim diken diken oldu"

İHA

Yumurta üzerindeki “Allah” ve “Muhammed” lafzı görenleri şaşırtıyor Yumurtaları marketten alan Gülveda Korkmaz: "Başıma 3'üncü kez geliyor” "Fark ettiğimde tüylerim diken diken oldu"

Bilecik’te bir marketten alınan yumurtanın üzerindeki "Allah" ve "Muhammed" lafzı, görenleri şaşırtıyor.
Bilecik’te ikamet eden Samet ve Gülveda Korkmaz çifti, kahvaltı hazırlayacakları esnada marketten aldıkları yumurta kolisinin açtıklarında, içerisinde kalınlığı ve ağırlığı diğerlerinden farklı olan bir yumurta fark etti. Korkmaz çifti, amcalarının da desteği ile yumurtayı incelediklerinde üzerinde belirgin bir şekilde "Allah" ve "Muhammed" lafzı olduğunu belirledi.

“Başıma 3'üncü kez geliyor”
Yumurtaları kıracağı esnada amcasının yumurta üzerindeki yazıları fark ettiğini anlatan Gülveda Korkmaz, daha önce iki kez daha aynı olayın başına geldiğini söyledi. Normal yumurta ile bu yumurtanın arasında farklılıklar olduğunu aktaran Gülveda Korkmaz, “Marketten aldım. Bir hafta geçti Allah yazıyor. Üzerinde de Muhammed yazıyor. Gözüne parlamış amcamın yumurtayı kırarken, ben fark etmemiştim. Fark ettiğimde tüylerim diken diken oldu. 20 tane yumurta vardı kolide, içinde sadece bunda yazılar var. Daha öncesinde Mekke’den gelen hurma ve çekirdeğinde Allah yazısı denk gelmişti birde yine bıldırcın yumurtasında öyle oldu Allah yazıyordu. Biz üzerine ayak basılmaması ve üzerinde Allah yazdığı için gömdük onları. Bu yumurta ile başıma üçüncü kez böyle bir şey gelmiş oluyor” dedi.

“Ağırlığı diğer yumurtalardan farklı”
Normal bir yumurta ile bu yumurtanın arasında çok fark olduğunu belirten Korkmaz, “Bizim yumurtamız kalın kabuklu ve diğerlerine göre ağır. Ayrıca diğer yumurtaları salladığınızda içindeki hissediliyor ama bunda hissedilmiyor. Vardır bunda da bir hikmet. Her şeyin Rabbim hayırlısını versin, çok güzel bir duygu” ifadelerine yer verdi.

“Eşimi uyardım”
Yumurta üzerindeki yazıları görünce eşine kırmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden Samet Korkmaz ise “Eşimle marketten yumurta aldık. Hafta sonu eşim kahvaltı hazırlamak için yumurta çıkarttı. Evdeki amcamız fark etti. Yumurtayı incelediğinde üzerinde Allah ve Muhammed yazdığını fark etti. Çok güzel bir duygu. Eşime kırmamasını ve saklamamız gerektiğini söyledim. Allah’ın bir hikmeti, yumurta üzerinde Allah ve Muhammed yazısı çok belli oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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