Osmaneli'nde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde anaokullarında başlayan yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün ilçemizde tüm resmi okullarda, özel okullarda ve özel rehabilitasyon merkezinde yüz yüze eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 2 gün süre ile idari izinli olacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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