Gölpazarı'nda pazarcı esnafına sıcak çorba ikramı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından salı pazarında tezgah açan esnafa çorba ikramı yapıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, salı pazarında günün erken saatlerinde tezgah açan esnafı sıcak çorba ikramıyla karşıladı. Bizzat çorbayı kendi dağıtan Başkan Suer, esnaf ile hem hasbihal etti, hem de hayırlı işler diledi. Sıcak çorba ikramı karşısında memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafı Başkan Suer'e teşekkür etti.

Ayrıca pazar alanının belirli alanlara koyulan variller ile hem esnaf hem de vatandaşlar için ısınma noktaları oluşturuldu.

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