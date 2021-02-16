Devrilen tır ve maddi hasarlı kazalar ulaşımda aksamaya neden oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası şehirlerarası bağlantı yollarında devrilen tır ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Çevre yolunda ulaşım karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sıkıntısız gerçekleşti. Ancak kar yağışının da etkisiyle tedbirsiz ve dikkatsizlik sonucu maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Özellikle Muratdere ile Aksu Tekke köyü arasında kalan rampa ve Poyra rampalarında bazı çekiciler sıkıntı yaşadı. Karayolları ve trafik ekiplerinin müdahalesiyle yolda kalan çekiciler kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı. Maddi hasarlı kazalar ve rampalarda kalan çekiciler dışında ulaşımda herhangi bir sıkıntının olmadığı kaydedildi.

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