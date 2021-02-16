Osmaneli Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi ilçede kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya et ve mama bıraktı.

Osmaneli ve köylerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Osmaneli Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye veterinerlik ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktaları ile park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş kulübelerine, bayat ekmek kutularından toplanan bayat ekmekler ile birlikte mama ve yem bırakıyorlar. Ekipler ayrıca sokaklardaki bakıma muhtaç ve yavru köpekleri alarak Belediye barınağına götürerek bakımlarını orada tamamlıyorlar.

Belediye Başkanı Münür Şahin, sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Yüce rabbimizin sessiz kulları olan hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkan sahibi kurum, kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşların hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.

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