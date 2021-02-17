Osmaneli'de Türkiye'de örnek alınacak bir kooperatif

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi, Fefke Bezi, işlenmiş yöresel tarım ürünler, örme çocuk oyuncakları, günlük yufka, erişte ve mantı gibi birçok ürünü üretip pazarlıyor.

"Çocuklar için Gündüz Çocuk Bakımevi" projesi ile örnek bir faaliyeti üstlenen Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi çok kısa bir süre sonra Türkiye'de örnek alınacak bir kooperatif haline gelmek istiyor. Kooperatif gelişimi için ellerinden gelen tüm imkanları kullanacaklarını söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özellikle BEBKA destekleri ile kurmakta oldukları modern seralar ile fide üretimi ve örnek seracılık konusunda büyük bir tesise sahip olacak. Kadın istihdamı ve ticarette ve de tarımda kadın rolünün artırılması faaliyetleri ile kooperatifimiz örnek olmayı ve büyümeyi sürdürüyor. Kooperatifimiz toptan ve perakende dışında özellikle internet üzerinden satışlarda da çok aktif faaliyet gösteriyor. Lefke Bezi üretiminde çok beğeni toplayan kooperatifimiz yakında Lefke Kilimi de dokumaya başlayacak. Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi, değerli hocamız Gülay Durak ve ortaklarımızın çabalarıyla ürün çeşitliliğimizi çok daha üst seviyelere çekeceğiz" dedi.

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